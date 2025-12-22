В Подмосковье проверили более 350 тысяч тонн зерна урожая 2025 года

В Московской области завершился мониторинг качества зерна урожая 2025 года: специалисты проверили свыше 350 тысяч тонн пшеницы, большая часть которой признана пригодной для пищевой промышленности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области исследовали более 350 тысяч тонн озимой и яровой пшеницы. В лабораторию поступило 508 образцов зерна, собранных в 25 муниципалитетах. Наибольшие объемы предоставили сельхозпредприятия из Зарайска, Серебряных Прудов и Лотошино.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 21% урожая отнесен к 3 классу, почти 49% — к 4 классу, 30% — к 5 классу, и только 0,6% не соответствовали требованиям ГОСТ. Зерно 3 и 4 классов в основном используется в пищевой промышленности, а 5 класса — для кормовых целей.

В ходе исследований специалисты проверяли зерно на наличие примесей и вредителей, определяли влажность, содержание белка и клейковины. В этом году показатели белка и клейковины оказались высокими, что позволило отнести большую часть урожая к продовольственным классам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.