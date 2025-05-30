В Подмосковье провели конференцию по развитию финграмотности среди бизнесменов

Подмосковье приняло первую из межрегиональных секций Всероссийской конференции «Финкультура предпринимательства в России», направленную на развитие финансовой грамотности и культуры среди действующих и будущих субъектов малого и среднего бизнеса. Мероприятие объединило предпринимателей, экспертов, консультантов и представителей госструктур для обмена лучшими практиками и инструментами эффективного управления. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Правильный финансовый менеджмент лежит в основе материального успеха каждого человека, однако для предпринимателя он приобретает особую значимость, поскольку именно от его решений зависят ресурсы компании и благополучие сотрудников. Успешный и стабильный бизнес в любой отрасли строится не на случайной удаче, а на глубоком понимании экономических процессов и принятии взвешенных решений. Именно поэтому первым шагом к успеху становится формирование прочной финансовой культуры. Участники пленарного заседания конференции «Финансовая культура предпринимательства в России» обсудили актуальные проблемы финансовой грамотности среди российских предпринимателей и проанализировали управленческие подходы на различных стадиях жизненного цикла компаний — от стартапа до периода масштабирования и возможных экономических трудностей.

Светлана Налепова, эксперт в сфере финансов, управления и автоматизации предприятий, подчеркнула важность профессионального финансового менеджмента на любом этапе развития бизнеса. Она указала, что успех компании зависит от регулярного внедрения новых инструментов, адаптации существующих процессов, повышения квалификации сотрудников в вопросах финансов, поддержания открытости финансовых операций и тщательного анализа принятых решений.

Понимание и эффективное использование мер господдержки являются важнейшими компонентами финансовой грамотности современного предпринимателя. В Московской области созданы различные механизмы стимулирования предпринимательской активности, ориентированные как на крупные промышленные структуры, так и на субъекты малого и среднего бизнеса. Например, действуют программы по возмещению затрат на покупку и лизинг оборудования. Предприниматели могут претендовать на субсидии при выходе на маркетплейсы и для развития бизнеса по франшизе, а также обращаться за консультациями, образовательной поддержкой, услугами по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках, инжиниринговыми услугами. На мероприятии гостям предоставили информацию о способах подачи заявок и условиях получения господдержки.

Важной частью обсуждения стали также риски и правовые последствия дробления бизнеса. Под дроблением бизнеса понимается использование нескольких организаций или ИП для искусственного перераспределения между ними выручки, имущества или работников с целью применения упрощенной системы налогообложения и завышения расходов по налогу на прибыль.

Представитель межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 22 по Московской области Наталия Ровда подробно рассказала о налоговой амнистии для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов. Так, если налогоплательщики за периоды 2025 и 2026 года добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок по фактам дробления за 2022–2024 годы будут списаны.

Отдельное место заняло обсуждение инструментов и методов, полезных в бизнесе здесь и сейчас. Среди них: участие в программе долгосрочных сбережений, онлайн-обучение, страхование от внешних шоков.

«Считаю важным отметить, что софинансирование программы долгосрочных сбережений со стороны работодателя будет ими востребовано. Для повышения лояльности сотрудников и удобства реализации корпоративной стратегии развития работодатель может в прозрачном и простом режиме увеличивать взносы своих работников за счет дополнительного софинансирования по программе долгосрочных сбережений. И в ближайшее время это станет ещё и выгодным: работодатель сможет уменьшать свою налогооблагаемую базу на размер взносов на ПДС сотрудников, а также не платить страховые взносы в размере внесенных в ПДС средств», — рассказала один из разработчиков ПДС, начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов министерства финансов РФ Наталия Каменская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.