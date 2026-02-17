В Подмосковье провели 91 земельно-имущественный аукцион за неделю

В Московской области с 9 по 13 февраля 2026 года состоялся 91 аукцион по продаже земельных и имущественных объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 195 претендентов, при этом среднее количество участников на один лот составило два человека. Наиболее высокий интерес был отмечен на аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Павлово-Посадском городском округе, где за лот боролись восемь человек.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допускается только один человек, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

Актуальная информация об объектах, выставленных на торги в Московской области, размещается на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Кроме того, в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуются подборки лотов, сведения о проводимых аукционах и инструкции по подаче заявок на участие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.