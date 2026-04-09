В Подмосковье провели 800 исследований кормов с начала года

Около 800 исследований кормовой продукции выполнили с начала 2026 года в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области. Специалисты проверяют качество и безопасность кормов для сельхозживотных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе контролируют кормовую продукцию, от которой зависит здоровье сельскохозяйственных животных и безопасность продуктов для потребителей. Лаборатория проводит исследования по показателям качества и безопасности поступающих проб.

Специалисты анализируют комбинированные корма, а также продукты переработки масличных культур — жмыхи и шроты. Очередная проверка подтвердила безопасность партии кукурузного глютена из городского округа Ступино. Исследование выполнили с применением методов молекулярной диагностики, включая анализ ДНК на наличие ключевых генетических элементов, используемых при создании трансгенных культур. Маркеры ГМО в образце не выявили, что подтвердило его соответствие установленным требованиям. Заявителю выдали официальный протокол для легального оборота и использования продукции.

В министерстве отметили, что такой контроль помогает аграриям и переработчикам снижать риски при выборе кормов, соблюдать законодательные нормы и формировать надежную кормовую базу для стабильной работы животноводческих комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.