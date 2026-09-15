В Подмосковье провели 122 земельно-имущественных аукциона за неделю

В Московской области с 7 по 11 сентября 2026 года провели 122 земельно-имущественных аукциона, в которых участвовали свыше 260 претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье с 7 по 11 сентября 2026 года состоялось 122 аукциона по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие более 260 претендентов, в среднем на один лот приходилось по два участника.

Самая высокая конкуренция была на земельный участок под ИЖС в Богородском городском округе: за него боролись девять человек. Победителем торгов становится участник, который предложит наивысшую цену. Если к аукциону допустят только одного претендента, он сможет приобрести лот по минимальной начальной цене.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступно более 1,5 тыс. объектов недвижимости для приобретения на торгах. Участники могут круглосуточно задать вопрос виртуальному помощнику.

Актуальную информацию о закупках и торгах региона, подборки лотов и инструкции по поиску имущества и подаче заявок публикуют на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.