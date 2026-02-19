В Подмосковье проведут вебинар по роботизации предприятий АПК

Вебинар «Роботизация производственных площадок предприятий АПК» пройдет 24 февраля в 11:00 в онлайн-формате для представителей агропромышленного комплекса Подмосковья. Участникам расскажут о внедрении роботизированных решений и федеральных мерах поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие посвятят вопросам цифровизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. Участники узнают об особенностях внедрения роботизированных систем на предприятиях АПК и перспективах развития производственно-технических систем управления.

Отдельный блок будет посвящен федеральному проекту «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». Слушателям разъяснят его ключевые задачи и расскажут, как участие в проекте помогает модернизировать агропромышленные предприятия. Также представят обзор работы АНО «Федеральный центр компетенций» и практические примеры реализации проектов при его сопровождении.

Спикером выступит директор по техническому и технологическому развитию АНО «Федеральный центр компетенций» Алев Игорь Юрьевич. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: после заполнения формы ссылка для подключения поступит на указанную электронную почту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.