сегодня в 18:21

В Подмосковье проведут вебинар о росте бизнеса через партнерства

Бесплатный вебинар «Где брать клиентов в 2026 году, когда реклама дорожает: системный рост через партнерства» пройдет в Подмосковье 6 марта в онлайн-формате. Участникам расскажут о привлечении клиентов через партнерские модели, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Центр «Мой бизнес» Московской области организует онлайн-встречу для предпринимателей 6 марта в 12:00. Спикером выступит маркетолог-стратег Галина Тимакина. Она разберет ключевые инструменты партнерского привлечения клиентов и объяснит, почему растет стоимость рекламы и какие тенденции формируются на рынке в 2026 году.

Участники узнают, чем системные партнерства отличаются от разовых активностей и как встроить их в действующую систему продаж. Спикер представит пошаговый план запуска, который поможет привлечь первых клиентов без увеличения рекламного бюджета.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 09:00 6 марта по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69a832c549363905027ff4e2. Подключение будет доступно бесплатно, ссылка придет на электронную почту, указанную при регистрации.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области https://invest.mosreg.ru/. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.