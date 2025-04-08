В Подмосковье прошла встреча женщин-предпринимателей России и Беларуси

В Подмосковье прошла встреча женщин-предпринимателей «Международное сотрудничество России и Беларуси: женские инициативы и лучшие практики». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На мероприятии обсуждали экономическое партнерство России и Беларуси, совместные предпринимательские инициативы, возможности для женщин-предпринимателей из обеих стран, современные тенденции. Особое внимание уделили углублению взаимодействия в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве и объединению усилий женских организаций в развитии социального предпринимательства и поддержке женского бизнеса.

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Подмосковье рассказал заместитель министра министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев. Инвесторы могут получить налоговые преференции, субсидии, гранты и другие виды финансовой помощи. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется с помощью созданной в Подмосковье CRM-системы АИС «Инвестор», которая обеспечивает быстрое прохождение всех этапов реализации проекта.

Исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД МО Ольга Щеголева рассказала о мерах поддержки для экспортеров. Фонд помогает компаниям участвовать в международных выставках и мероприятиях, находить партнеров и покупателей за рубежом. Предпринимателям оказывают содействие в проведении деловых переговоров, анализе экспортных контрактов и консультируют по логистическим и таможенным вопросам.

Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Актуальная информация о мерах поддержки для предпринимателей размещена на инвестпортале Московской области. Он создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.