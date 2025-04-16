В Подмосковье прошел V Всероссийский форум «Мой бизнес»

В Подмосковье завершился V Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В течение двух дней более 600 участников форума обсуждали развитие инструментов и механизмов поддержки МСП, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Форум стал площадкой для плодотворной работы. В том числе особое внимание в этом году было уделено мерам поддержки предпринимателей-участников СВО: Московская область представила механизмы, некоторые из которых уже запускаются в регионе, остальные — находятся в активной проработке. Также отдельное внимание уделили развитию креативных индустрий: в Московской области работает программа «100% Подмосковье», которая нацелена на поддержку региональных брендов. Уверена, обмен опытом станет полезным для всех участников форума», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам замминистра, сегодня поддержка и развитие сектора МСП лежит гораздо шире нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Поэтому важно синхронизировать возможности поддержки по линии различных ведомств и других нацпроектов: «Туризм и индустрия гостеприимства», «Молодежь и дети», «Международная кооперация и экспорт», нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и других.

По итогам деловых сессий представители региональной инфраструктуры выработали практические рекомендации по выстраиванию эффективной работы центров «Мой бизнес».

«При работе с бизнесом мы выделяем три основных фактора. Во-первых, это интеграция: объединение финансовых и нефинансовых мер поддержки под координацией Центра «Мой бизнес». Во-вторых, это комплексный подход: центр не просто информирует, а сопровождает клиента на всех этапах. И в-третьих, это клиентоориентированность и индивидуальный подход. Благодаря такой работе сегодня в нашем регионе активно развиваются направления поддержки экспорта малого и среднего бизнеса, креативных индустрий, гастрономии, туризма», — сообщила член правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, директор Центра «Мой бизнес» Иркутской области Диляра Окладникова.

Эффективность комплексного подхода инфраструктуры поддержки бизнеса отмечают и сами предприниматели. Так, в рамках пленарной дискуссии сооснователь компании ESTILAB Ирина Амосова рассказала о роли господдержки в развитии своей компании:

«Старт нашей компании во многом стал возможен благодаря участию в программах поддержки «Малого бизнеса Москвы“. Взаимодействие с государственными институтами стало драйвером роста. Мы принимали участие в образовательных программах по выходу на экспорт, получали гранты на модернизацию оборудования. Участвовали в программе «Сделано в России», получали субсидированные кредиты и льготы в особой экономической зоне «Дубна» под строительство нового завода. В итоге из стартапа мы стали бизнесом с оборотом 1,6 млрд рублей, расширили производственные площади. География экспорта — 13 стран, включая ОАЭ, Турцию, Вьетнам, Катар и другие», — отметила Амосова.

В рамках «Большой сессии» представители Минэкономразвития России, региональных властей, инфраструктуры поддержки МСП, крупного бизнеса обсудили основные направления работы в периметре нового национального проекта, векторы работы регионов по развитию креативных индустрий, работу по поддержке МСП в партнерстве с крупным бизнесом.

«Мы наблюдаем растущую активность представителей МСП — так, в прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, для которых мы развиваем соответствующие инструменты. В прошлом году мы запустили пространство для бизнеса Авито Бизнес360, где уже представлено более 100 тыс. поставщиков и 70 млн объявлений. Пространство предоставляет возможности для бизнеса на всех этапах его жизненного цикла. Например, более 66% представителей МСП используют Авито для поиска профессионального оборудования. Также на площадке предприниматели могут найти исполнителей в разных сферах: по итогам марта 2025 года общий спрос на услуги вырос на 15%, в сравнении с мартом 2024 года. Мы прогнозируем дальнейшее развитие сегмента МСП, в том числе за счет роста активности в регионах», — сказал директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский.

В рамках форума прошел традиционный благотворительный ужин, где участники и гости форума собрали более 400 тысяч рублей для региональных благотворительных фондов Омской, Смоленской и Кировской областей. Средства пойдут на помощь детям, находящимся в стационарах, выпускникам домов-интернатов, участникам СВО и их семьям, приюту для животных.

На форуме также прошли «Мастерские лучших практик» — публичные защиты лучших региональных практик по поддержке МСП — финалистов ежегодной Национальной премии «Мой бизнес». Из более чем 300 заявок из 82 регионов в шорт-лист премии вошли 59 кейсов из 41 субъекта страны. По итогам защиты экспертное жюри определит победителей премии.

Организатором форума выступили Министерство экономического развития Российской Федерации и национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности», генеральные партнеры — министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, банк ПСБ. Партнеры: Авито, Моя регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.