В Подмосковье промпроизводство в обрабатывающей промышленности превысило 9%

Общий рост промышленного производства в Московской области по итогам 2024 года значительно превысил среднероссийские показатели и составил 8,4%. Рост промпроизводства в России в прошлом году, по данным Росстата, составил 4,6%, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Рост промпроизводства в Московской области по итогам 2024 года, традиционно, оказался выше среднероссийских показателей и составил 8,4%. При этом в обрабатывающей промышленности рост оказался еще выше — 9,2%», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что значительный подъем производства был зафиксирован в двух крупных промышленных отраслях региона. Это производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, и металлургия, эти промышленные сектора выросли на 49,4% и 34,5% соответственно.

Также сразу несколько производственных сфер в прошлом году в регионе выросли более чем на 20%. Это производство текстильных изделий (+28,9%), производство кожи и изделий из кожи (+25,1%), а также производство электрического оборудования (+24%).

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.