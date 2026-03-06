В Подмосковье пройдет встреча с Анитой Цой

Гастрономическая встреча с Анитой Цой состоится 6 марта с 16:00 до 20:00 в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Мероприятие посвятят органической продукции и традициям домашнего консервирования, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Открытая встреча пройдет на площадке сетевого магазина «Мираторг» по адресу: г. Апрелевка, ул. Декабристов, дом 2А. Специальным гостем станет Анита Цой.

Посетители смогут продегустировать несколько видов овощных заготовок по авторским рецептам. Анита Цой расскажет о семейных кулинарных традициях, создании новых вкусовых сочетаний и особенностях приготовления солений. Гости также смогут задать вопросы о технологии производства и поделиться собственным опытом. Вход свободный.

В министерстве отметили, что производитель представленной линейки солений входит в число сертифицированных органических хозяйств региона. В Подмосковье работают 15 таких предприятий, выпускающих мясную и молочную продукцию, сыры, мед, напитки и другие товары. Еще один агрохолдинг отмечен знаком «Зеленый эталон». Московская область занимает третье место в России по числу компаний, сертифицированных знаком «Органик», который подтверждает соответствие строгим экологическим стандартам, включая отказ от ГМО, ограничение пестицидов и отсутствие тяжелых металлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.