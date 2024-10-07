В Подмосковье пройдет Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

С 8 по 29 октября в Московской области пройдет седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Участники зачета проверят, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах, и получат рекомендации, которые помогут восполнить пробелы в знаниях. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Количество и сложность заданий зависят от возраста участника. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. А для тех, кто уверен в своих знаниях, есть продвинутый уровень сложности.

Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с базовыми понятиями финансовой грамотности.

Для школьников 7–11 классов с 15 по 17 октября будет проведен олимпиадный зачет.

Ребята, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность».

Победители олимпиады получат льготы при поступлении в вузы.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного — не более 40 минут, семейного — не более 1 часа. Количество попыток не ограничено.

Подробности и регистрация — на сайте проекта.

Организатор зачета — Банк России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.