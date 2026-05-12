В Подмосковье пройдет Всероссийский агродиктант с 26 по 30 мая

Всероссийский агродиктант во второй раз пройдет в России с 26 по 30 мая в гибридном формате — очно и онлайн. Участвовать смогут школьники, студенты, работники предприятий и пенсионеры, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Акция посвящена проверке знаний об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. В этом году участникам предстоит ответить на 30 вопросов за 40 минут. Задания адаптированы под возраст и уровень подготовки, что делает тест доступным для широкой аудитории.

К традиционным тематическим блокам — растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации и агротуризму — добавлен раздел «Экономика сельского хозяйства». Он направлен на оценку понимания агропроизводства как высокотехнологичного и инвестиционно привлекательного бизнеса.

В министерстве отметили, что цель проекта — повысить аграрную грамотность, популяризировать профессии в АПК и привлечь молодежь в отрасль. Первый агродиктант в 2025 году объединил более 400 тыс. участников из всех регионов страны. Свыше 8 тыс. человек получили максимальный результат, при этом 60% победителей не имели профильного аграрного образования. Организаторами выступают партия «Единая Россия» и Россельхозбанк при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и других федеральных ведомств. Подробности и регистрация доступны на сайте агродиктант.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.