В Подмосковье пройдет крупная ярмарка трудоустройства

сегодня в 15:34

Более 2500 вакансий готовы предложить предприятия Подмосковья на Всероссийской ярмарке трудоустройства. С 25 по 27 июня Кадровый центр Подмосковья организует федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей».

Мероприятие пройдет как очно, так и онлайн. Участниками станут свыше 120 компаний и организаций региона, которые представят свои вакансии. Очные площадки откроются в Химках, Подольске и Ногинске.

Химки

25 июня с 14:00 до 17:00 — ТРЦ «МЕГА ХИМКИ», зона возле коворкинг-центра «Наше место».

Онлайн-ярмарка

26 июня с 11:00 до 14:00

Ссылка для входа: https://telemost.yandex.ru/live/b1019a0c08a341528f8bcdae255c831d.

Подольск

27 июня с 12:00 до 15:00 — г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, концертный зал Администрации.

Ногинск

27 июня с 12:00 до 15:00 — г. Ногинск, ул. Горького, д. 2, офис Кадрового центра Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.