В Подмосковье пройдет IX Всероссийский фестиваль робототехники

сегодня в 16:20

В 2026 году в Московской области впервые состоится региональный отборочный одного из крупнейших образовательных и технологических событий страны — IX Всероссийского фестиваля робототехники «РОБОСИТИ 2026». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Мероприятие направлено на поддержку талантливой молодежи, развитие технического творчества и популяризацию инженерных профессий среди школьников 1–11 классов и студентов СПО.

В рамках фестиваля участники смогут проявить себя в соревнованиях роботов по 19 категориям, среди которых: соревнования мобильных и автономных роботов, по промышленной робототехнике с задачами, имитирующими реальные производственные процессы, соревнования квадрокоптеров и многое другое. А в категории «Городской фермер» участники будут соревноваться в программировании прототипа умной теплицы.

В 2025/26 учебном году РОБОСИТИ вошел в официальный Перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, а также в перечень мероприятий в сфере дополнительного образования Министерства образования Московской области, что подчеркивает высокий статус и значимость проекта для развития школьного и студенческого технического образования.

Участие бесплатное для всех: команд-участников, представителей учебных заведений и посетителей, что делает фестиваль доступным для максимального числа молодежных команд и семей.

Заключительный этап РОБОСИТИ 2026 также пройдет на территории Московской области 30 апреля 2026 года.

Фестиваль организуется совместно АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ», ЦМИТ «РОБОЛАТОРИЯ», Ассоциацией специалистов инвесторов и организаций в сфере информационных технологий «МИТ — Мы ИТ». Региональный этап фестиваля в Московской области проходит при поддержке Министерства инвестиций промышленности и науки Московской области и Министерства образования Московской области

Подробная информация о региональных отборочных турах, условиях участия и расписании доступна на официальном сайте фестиваля

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.