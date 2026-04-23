В Подмосковье производство детских смесей выросло на 8% в 2026 году

Предприятия Московской области за январь–февраль 2026 года выпустили 5,3 тыс. тонн детских молочных смесей, что на 8% больше показателя прошлого года. Регион сохраняет лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и по стране, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам первых двух месяцев 2026 года на Подмосковье пришлось более 87,5% всего объема детских молочных смесей, произведенных в ЦФО, и 61,4% — от общероссийского показателя. Регион занимает первое место по выпуску этой продукции как в округе, так и в стране.

Рост обеспечили профильные предприятия, работающие на территории области, в том числе АО «Детский продукт «Истра-Нутриция»», ООО «ФАРМАЛАКТ» и ЗАО «Инфаприм». Компании наращивают объемы производства, внедряют современные технологии и контролируют качество сырья и готовой продукции.

В министерстве отметили, что особое внимание уделяется безопасности и соответствию смесей современным требованиям к детскому питанию. Продукция разрабатывается с учетом актуальных рекомендаций и ориентирована на обеспечение сбалансированного рациона детей с первых месяцев жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.