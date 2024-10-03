В Подмосковье производят уникальные шприцы с двумя иглами

Производство расположено в ОЭЗ «Дубна», где проходит II Международный форум особых экономических зон.

Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» производит шприцы с двумя иглами: одна игла с плоской заточкой применятся для набора лекарства, а вторая – острая – для инъекции. Кроме того, компания планирует производить почти миллиард шприцев и игл в год.

В этом году резидент ОЭЗ увеличил годовой объем выпускаемой продукции на 15%.

Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать более 1,2 млн шприцев в сутки.

Сейчас предприятие специализируется на производстве трехкомпонентных шприцев полного цикла - от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации». Свои изделия «Паскаль Медикал» поставляет лечебные учреждения и аптечные сети не только по всей России, но и в страны СНГ и Ближнего Востока. Ассортимент шприцев подходит под основные виды проводимых инъекций, а также инсулиновые и туберкулиновые инъекции и вакцинацию.

Помимо производственной площадки, на территории ОЭЗ «Дубна» расположены физико-химическая и микробиологическая лаборатории, «чистые помещения», большая камера стерилизация и современный складской комплекс.

«Мы помогаем нашей стране быть независимой от внешних факторов. Мы увидели, насколько хрупкими могут быть международно-экономические связи, насколько уязвима медицина, а когда все производственные цепочки находятся внутри страны, то и беспокоиться не о чем. Мы можем работать в любых условиях и обеспечивать наши больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам», - подчеркнул генеральный директор компании «Паскаль Медикал» Максим Сарманов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.