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В Подмосковье произвели свыше 14 тыс тонн творога за 5 месяцев

Подмосковье занимает лидирующую позицию в стране по производству творога. На долю региона приходится более 22% от объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и свыше 7% от общероссийского. Всего за 5 месяцев региональные предприятия изготовили 14,3 тысячи тонн творога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ассортименте есть творог классический, жирностью 4-18%, обезжиренный, жирностью менее 0,1%, домашний, жирностью 19-23%, с добавками из сухофруктов и орехов.

Лидерами в отрасли являются крупнейшие региональные предприятия, включая АО «Дмитровский молочный завод», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», АО «Озерецкий молочный комбинат», АО «Рузское молоко», ООО ПК «Ильинское 95».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.