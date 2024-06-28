В Подмосковье продолжает расти количество социальных предприятий

Подмосковье не первый год остается лидером по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших социальный статус. Соцпредприниматели региона реализуют проекты в самых различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году статус социального предприятия уже получили почти 1 100 компаний МСП Подмосковья. Это позволило региону превзойти показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий. Соцпредприниматели выполняют социально значимую функцию, реализуя проекты в различных сферах бизнеса, поэтому они должны быть всесторонне поддержаны. Для этого в Подмосковье создан ряд мер поддержки — это субсидия до 2 млн рублей и грант до 500 тыс. рублей, получить которые могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе», —отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. зампред Зиновьева.

Так, в Королеве работает компания «Ортостандарт», специализирующаяся на производстве ортезов различной модификации — это тутора, аппараты, корсеты и стельки. «Ортостандарт» реализовывает большое количество своих собственных социальных проектов по работе с инвалидами на бесплатной основе. В прошлом году при содействии центра «Мой бизнес» Московской области компания получила грант для социальных предприятий размером 500 тыс. рублей.

Еще одним социальным предприятием является ООО «Мануфактура „Душистые Радости“. Компания из Коломны производит уникальное мыло ручной работы, воссозданное по старинным рецептурам. Кроме того, на предприятии был открыт музей „Душистые радости“, посетители которого могут познакомиться с историей мыловарения и парфюмерии в России рубежа XIX–ХХ веков. Компания входит в реестр „100% Подмосковье“ и регулярно принимает участие в региональных выставках-ярмарках.

Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на портале РПГУ. Подтверждать статус необходимо ежегодно.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробная информация о мерах поддержки бизнеса региона доступна на инвестиционном портале Московской области (https://invest.mosreg.ru/business/support-measures).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.