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В Подмосковье продлили налоговые льготы и ввели новые преференции

Московская областная дума приняла изменения в законодательство о льготном налогообложении. Они продлевают действующие меры поддержки граждан и бизнеса и вводят дополнительные преференции, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков сообщил об изменениях в системе региональных налоговых льгот.

На 2027 год продлено освобождение участников специальной военной операции от транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Эту льготу также распространили на ветеранов боевых действий.

До 1 января 2029 года продлено освобождение от транспортного налога владельцев автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями. На тот же срок сохранена льгота по налогу на имущество организаций для производителей пива.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2027 и 2028 годы продлили нулевую ставку единого сельскохозяйственного налога.

На 2026–2028 годы установлена льгота по транспортному налогу для российских организаций, на которых зарегистрированы отечественные самолеты с реактивными двигателями, включенные в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. Размер налога для таких самолетов снижается до 1% при условии, что высвобожденные средства направят на развитие организаций.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.