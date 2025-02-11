В Подмосковье приступили к строительству нового предприятия

Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» приступила к строительству сервисного центра по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок в индустриальном парке «Есипово». Соответствующее разрешение уже получено инвестором, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в строительство и запуск предприятия площадью 1,8 тыс. кв. метров в городском округе Солнечногорск оценивается в 220 млн рублей. На первом этапе на предприятии будет создано около 80 рабочих мест. В дальнейшем компания рассчитывает увеличить штат до 160 сотрудников», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» более 10 лет обеспечивает бесперебойным электроснабжением на базе генераторных установок предприятия промышленности и сферы строительства, а также торговые центры, жилые комплексы, нефтеперерабатывающие комплексы и другие инфраструктурные объекты.

«Сразу после запуска в работу нового сервисного центра в индустриальном парке «Есипово» компания сможет в два раза увеличить объем ремонтных работ генераторов различной мощности — от 10 до 1000 киловатт. Компания занимается обслуживанием резервных источников питания МТС, «Мегафона», «Билайна» и «Ростелекома»; обеспечивает основное электроснабжение на удаленных нефтегазовых объектах предприятий «Роснефти» и «Газпрома»; а также обслуживает резервные генераторные установки торговых сетей «Ашан» и «Метро», — отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.