В Подмосковье принимают заявки на конкурс «Женщины в АПК»

Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» продолжается в Подмосковье до 1 мая 2026 года. Участницы могут представить свои проекты и достижения в агропромышленном комплексе и развитии сельских территорий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс объединяет представительниц различных направлений аграрной отрасли. В номинации «Суперженщина» уже участвуют руководительницы птицеводческих, рыбоводческих и овощеводческих хозяйств.

В категории «Кто, если не я?» заявлены проекты фермерских хозяйств полного цикла — «от поля до прилавка», а также инициативы по развитию сельских территорий и повышению качества жизни на селе.

Принять участие могут как действующие руководители, так и авторы новых аграрных проектов. Для стартапов и новых инициатив предусмотрена номинация «Превосходящая звезда», а для женщин с активной общественной позицией — «Есть женщины в русских селеньях».

Подать заявку можно через онлайн-форму. Победительницы регионального этапа представят Московскую область на Всероссийском финале. Подробности размещены в положении о конкурсе на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.