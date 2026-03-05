В Подмосковье предпринимателям разъяснили меры защиты бизнеса

Обучающий вебинар по профилактике уголовно-правовых рисков для бизнеса прошел 5 марта в Московской области. Эксперты рассказали предпринимателям, как выстроить систему защиты компании и снизить вероятность претензий, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вебинар организовали по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с адвокатской палатой региона. Спикерами выступили Лев Лялин и Дмитрий Наговицын — эксперты научно-консультативного совета центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области.

Участникам напомнили, что уголовно-правовые риски могут возникать даже у легального бизнеса. Ошибки в документах и партнерских отношениях все чаще становятся поводом для возбуждения дел, поэтому превентивные меры являются обязательным элементом управления. Эксперты подчеркнули значение бизнес-плана и финансовой модели, а также необходимость комплексного анализа рисков по гражданскому, налоговому и уголовному праву перед запуском новых направлений.

Отдельное внимание уделили корпоративной защите: уставным ограничениям для крупных сделок, контролю полномочий руководителя, обращению с электронными подписями. Также разобрали меры по снижению внутренних угроз — работу с персоналом и разграничение IT-доступов.

Спикеры рассмотрели и внешние риски: недобросовестных контрагентов, вовлечение в финансовые цепочки, судебные претензии третьих лиц. В сфере госконтрактов предпринимателям рекомендовали документально фиксировать экономическое обоснование скидок и преференций. В завершение участникам разъяснили важность юридического сопровождения и привлечения внешнего адвоката, поскольку адвокатская тайна служит дополнительной гарантией защиты.

Материалы вебинара доступны по ссылке: https://uzpp.mosreg.ru/deyatelnost/pravovoe-prosveshchenie/materialy-vebinarov

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.