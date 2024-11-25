В Подмосковье предприниматели смогут получить субсидию на строительство гостиниц

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области объявляет старт приема заявок на получение субсидий для строительства или реконструкции гостиниц. За счет субсидии предприниматели могут компенсировать затраты на создание инженерной и дорожной инфраструктуры, возместить проценты по кредиту и затраты на уплату процентов по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы проводим сразу три конкурса — первый на субсидирование затрат, понесенных при создании объектов инженерной и дорожной инфраструктуры гостиничных комплексов. Предприниматели могут компенсировать до 100 млн рублей. Второй — на уплату процентов по кредиту, полученным на строительство или реконструкцию гостиничных комплексов. Он позволяет получить до 300 млн рублей, но не более 20% от общего объема инвестиций. И третий конкурс — на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на ведение деятельности в отдаленных городских округах Подмосковья — до 100 млн рублей и не более 20% от общего объема инвестиций», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для получения субсидии предприниматель должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность на территории Московской области.

Ознакомиться с ключевыми требованиями по каждому конкурсу и перечнем необходимых документов можно на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также по телефону горячей линии 0150.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 декабря 2024 года включительно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.