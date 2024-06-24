В Подмосковье предприятия могут получить грант в 8 млн рублей

В Подмосковье стартовал конкурс на получение грантов правительства Московской области, который продлится по 22 июля. Размер гранта составляет 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цель конкурса заключается в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе существующих научно-технических разработок с целью дальнейшего запуска инновационной продукции на рынок.

Размер поддержки по конкурсу составляет до 8 млн рублей. Софинансирование из внебюджетных источников должно быть не менее 15% от суммы гранта. Срок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 12, 18 или 24 месяца с даты заключения договора гранта.

Проекты принимаются по одному из шести направлений: цифровые технологии; Медицина и технологии здоровьесбережения; Новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

Конкурс «Старт-2» проходит в рамках реализации федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO».

Заявки на участие принимаются по 22 июля. Ознакомиться с положением о конкурсе и получить более подробную информацию можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“ — заявил Воробьев.