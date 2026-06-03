В Подмосковье построят завод рефрижераторных прицепов

Завод по выпуску прицепов и полуприцепов-рефрижераторов построят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Производственно-складской комплекс площадью 9 тыс. кв. м разместится на территории индустриального парка «Есипово». Инвестиции в проект компании «СибЕвроВэн» составят 700 млн рублей. На предприятии создадут 130 рабочих мест, а мощность завода достигнет 1500 единиц продукции в год. Запуск производства намечен на 2034 год. Земельный участок инвестору предоставили в аренду без проведения торгов.

Размещение завода в Московской области позволит сократить сроки поставки техники в ключевые распределительные центры Центрального федерального округа до 1–2 суток. Это снизит транспортные издержки и ускорит ввод техники в эксплуатацию. Предприятие сможет выполнять заказы крупных российских торговых сетей и производителей продуктов питания.

«Инвестиции в проект компании „СибЕвроВэн“ составят 700 млн рублей. Завод в Солнечногорске сможет выпускать ежегодно 1500 единиц продукции», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Проект направлен на импортозамещение европейских автопроизводителей полуприцепной техники. В первую очередь мы рассчитываем обеспечить российский рынок, а затем выйти на зарубежные рынки», — сказал генеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.