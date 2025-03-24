В Подмосковье построят современное производство систем водоочистки

Компания «Очистные сооружения» планирует создать новое предприятие по производству систем очистки воды на территории Можайского муниципального округа. Проект направлен на создание высокоэффективных систем водоочистки, предназначенных для комплексной обработки бытовых, промышленных и ливневых стоков, а также водоподготовки для питьевых нужд. Системы обеспечивают удаление загрязнений, доводят качество воды до установленных нормативов, что позволяет значительно снизить экологические риски, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В строительство нового производства компания «Очистные сооружения» планирует инвестировать 100 млн рублей. Предприятие начнет свою работу в 2027 году и создаст 50 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность завод сможет производить более 1 000 очистных систем в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Данный инвестпроект компания реализует на земельном участке, предоставленном в аренду на льготных условиях.

«На земельном участке площадью 6,8 га будут построены два производственно-складских комплекса общей площадью 3,4 тыс. кв. метров, административно-бытовой комплекс и контрольно-пропускной пункт. Участок уже обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, что ускоряет процесс реализации проекта», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Производственная линейка компании ориентирована на замещение аналогов импортной продукции. Системы водоочистки представляют собой комплексное решение для автономной канализации как промышленных объектов, так и частных домовладений. Они обеспечивают многоступенчатую обработку воды: от базовой очистки и доведения показателей до нормативных значений до глубокой фильтрации с удалением биогенных элементов. Также системы включают в себя обеззараживание воды перед сбросом в водные объекты и полную обработку осадка, что делает их экологически безопасными.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.