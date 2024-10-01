В Подмосковье построят производство присадок для противообледенительной жидкости

Компания «АФЛ РУС» на территории Богородского округа реализует инвестиционный проект по строительству и запуску производства пакетов присадок для противообледенительной жидкости, применяемых в гражданской авиации. Также на предприятии планируется выпускать бытовую и профессиональную химию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Проект будет реализован на территории Богородского округа на земельном участке, переданном компании по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«Общий объем инвестиций в запуск импортозамещающего предприятия компании «АФЛ РУС» составит 100 млн рублей. На производстве планируется создать порядка 30 рабочих мест для жителей Богородского округа. Запуск предприятия намечен на 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основной целью проекта является уменьшение зависимости от импортных поставщиков противообледенительных жидкостей.

Для строительства производственно-складского комплекса площадью 2 500 кв. метров компании предоставлено в аренду на три года 8600 кв. м земли по ставке 1 рубль в год. Если предприниматель за это время полностью реализует свой бизнес-план в отношении арендованного по программе участка земли, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.