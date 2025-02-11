В Подмосковье построят производственно-складской комплекс по изготовлению ПВХ

Компания «Перспектива» планирует построить производственно-складской комплекс по изготовлению алюминиевых и ПВХ витражных систем и окон в рамках проекта по импортозамещению в городском округе Бронницы. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В запуск производства компания планирует инвестировать около 94 млн рублей. В результате будет создано 30 рабочих мест. Планируемый ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса — IV квартал 2027 года. Ожидается, что после достижения полной мощности объем производства систем и окон составит 13,8 тыс. кв. метров ежегодно», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор получил земельный участок на льготных условиях в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». На участке будет построено импортозамещающее производство.

«В Подмосковье наблюдается устойчивый рост строительства жилых комплексов и коммерческих зданий, все чаще используются современные оконные и витражные системы. Для реализации данного инвестпроекта по льготной арендной ставке компании предоставлен 1 гектар земли, где планируется построить производственное здание площадью 1 008 кв. метров и склад временного хранения открытого типа на 504 кв. метров», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.