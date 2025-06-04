В Подмосковье построят новый завод по производству снеков и напитков

Компания «Орбита» построит в подмосковном Чехове предприятие по производству сокосодержащих напитков, орехов и сухофруктов, в том числе с различными вкусовыми добавками и в шоколадной глазури. Предприятие получило разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания построит производственно-складское здание площадью более 1,4 тыс. кв. м. Объем вложений в инвестиционный проект составляет свыше 83 млн рублей, будет создано более 20 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать в этом году», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания намерена организовать производство орехов с уникальными вкусовыми добавками и премиум-класса сухофруктов под маркой ROYAL MUBARAK. Ассортимент включит позиции «Королевские финики» и орехи в шоколадной глазури.

Главный целевой рынок — российский. Продукция будет представлена преимущественно в крупнейших торговых сетях и на онлайн-площадках.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.