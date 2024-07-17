В Подмосковье построят комбинат по производству пищевых ингредиентов

Благодаря профессиональному сопровождению Центра содействия строительству Московской области ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» смогло получить необходимые согласования, и Главгосстройнадзор выдал разрешение на строительство объекта, который будет заниматься производством гидроколлоидов на основе экстрактов водорослей.

Предприятие планирует выпускать пищевые ингредиенты для мясной, кондитерской и молочной промышленности с общей мощностью до 800 тонн в месяц. Инвестиции в проект составят 240 млн рублей, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 150.

Ввод нового комбината в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года. Этот проект станет значимым событием для региона, способствуя развитию пищевой промышленности и созданию новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.