В Подмосковье построили инновационное мясоперерабатывающие производство

Новое предприятие с принципиально новым подходом к обращению с мясным вторсырьем построили в Ногинске Богородского городского округа. Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории в 2,5 га возведен цех полного цикла переработки мясного сырья площадью более 4 тысяч квадратных метров. Здесь будут производить топленые жиры и мясную муку – до 24 тонн продукции ежегодно.

На предприятии в целях внедрения безотходного производства применяют инновационный принцип в мясопереработке и использование современных технологий. Если раньше побочное сырье мясопереработки просто вывозилось на свалки или сжигалось, но сегодня вчерашние «отходы» рассматриваются как сырье для производства вторичной продукции – важного ингредиента при изготовлении высокобелковых кормов для животных: крупного рогатого скота, свиней, птиц, домашних питомцев: кошек и собак, некоторых пушных зверей и рыбы. Важный продукт, который сегодня невозможно заменить импортными аналогами, поступит на внутренний рынок уже в этом году.

Построенное предприятие включает в себя производственную зону, собственный инженерный комплекс, складскую зону приемки, склад с обеспечением необходимых температурных режимов, производственную лабораторию.

На всех этапах строительства стратегического объекта ход проведения работ и полное соответствие утвержденной проектной документации контролировали инспекторы Главгосстройнадзора, которые провели все необходимые проверочные мероприятия, а также профилактические визиты.

