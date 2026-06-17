В Подмосковье построили дом по технологии 3D-печати панелей

В Подмосковье разработали и протестировали технологию монолитного домостроения с применением 3D-печатных панелей. Первый дом по новой методике уже построен, сообщил руководитель компании «Дом из принтера» Юрий Грушников, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Технология предусматривает возведение зданий из 3D-панелей, напечатанных на строительном принтере в цеху. Панели выполняют функцию несъемной опалубки. Однокамерные конструкции заполняют пенобетоном или бетоном, двухкамерные — бетоном и пенополиуретаном. После изготовления элементы доставляют на площадку и монтируют на подготовленную фундаментную плиту.

Юрий Грушников отметил, что ключевое преимущество разработки — цифровизация и высокая точность машинной печати. Это обеспечивает повторяемость элементов, повышает производительность и сокращает сроки строительства.

«В отличие от технологии печати на фундаменте, цеховое производство не зависит от климата и сезонности. При уличной печати сложнее обеспечить высокие теплоизоляционные показатели и несущую способность конструкции. Защита патента на способ возведения стен подтвердила его инновационность», — пояснил Юрий Грушников.

В 3D-печати применяются специально разработанные гостированные смеси. Тепловой контур создается методом непрерывной заливки наполнителя. После его замыкания здание готово к проживанию. По словам разработчика, дом поддерживает комфортный микроклимат круглый год и отличается энергоэффективностью.

Технология также позволяет реализовывать различные архитектурные решения — создавать стены сложной формы, закругления, колонны и ниши без увеличения сроков работ. Первый этап разработки завершен: автор проекта построил собственный дом по новой технологии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.