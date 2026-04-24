В Подмосковье показали горные машины для кластера в Солнечногорске

Компания «Гормаш Глобал» представила оборудование для шахт и разрезов на выставке World Mining 2026. Производство техники разместят в строящемся промышленном кластере в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Инвестпроект «Гормаш Глобал» – один из крупнейших в Московской области. Объем заявленных инвестиций в строительство промышленного кластера составит 20 млрд рублей. Сейчас уже полным ходом идет строительный этап проекта. Запуск запланирован на 2028 год, тогда же на рынок выйдет первая продукция предприятия», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации проекта инвестору предоставили два земельных участка на льготных условиях по ставке 1 рубль в год. Кластер будет работать по принципу полного производственного цикла. На площадке наладят выпуск погрузо-доставочных машин грузоподъемностью до 14 тонн, шахтных самосвалов до 45 тонн, буровых установок и вспомогательной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 300 единиц техники в год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.