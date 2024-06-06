В Подмосковье появится завод по производству осевых агрегатов и подвесок

До конца 2026 года компания из Китая Huajin Group построит в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском завод по производству осевых агрегатов и подвесок, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение Подмосковья с компанией «Хуацзин»

Соглашение о реализации проекта было подписано в четверг на ПМЭФ. Оно стало продолжением договоренностей, достигнутых губернатором Московской области Андреем Воробьевым во время официального визита в Китай в прошлом году.

«В октябре вместе с нашей командой мы провели ряд деловых встреч в разных городах Китая. В, частности, в Пекине обсудили с компанией „Хуацзин“ перспективы открытия в „Есипово“ завода запчастей для прицепов и полуприцепов. И вот сегодня в Питере смогли задокументировать наши договоренности. <…> Мы очень рады приходу такого крупного производителя, продукция которого известна более чем в 30 странах мира», — сказал губернатор.

Реализация проекта

По словам Воробьева, проект планируется реализовать за два с небольшим года. Партнеры инвестируют около 5 млрд рублей, а также создадут 150 рабочих мест. Они намерены производить до 30 тыс. единиц продукции ежегодно, что позволит компании стать ведущим поставщиком в России.

Весь рынок РФ сегодня выпускает порядка 120 тыс. единиц такой продукции. Российские производители прицепной техники предлагают оси «Хуацзин» как альтернативу дорогим европейским аналогам. Продукция компании пользуется большой популярностью на нашем рынке.

Гендиректор Huajin Group («Хуацзин») сообщил, что проект, который планируется реализовать в Подмосковье, будет выпускать высокотехнологичную продукцию пневмоподвески и продукцию осей, необходимую для тяжелых транспортных средств. В основном, она импортировалась из Европы, и поставки с европейского рынка составляли более 90%.

«Локализация нашего производства в России решит проблему обеспечения продукцией российских клиентов. Мы готовы инвестировать и строить завод в России, расположение выбрали в Подмосковье, в индустриальном парке „Есипово“. Московская область — это деловой и торговый центр России, и нам очень важно внимание и поддержка регионального правительства. В настоящее время мы находимся на стадии изысканий и проектирования. Планируем начать строительство в конце этого года, а завершить к концу следующего. Производство же начнется в середине 2026 года», — добавил Чжэн Вэньбинь.

О компании

«Хуацзин» — частная семейная высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже осей полуприцепов, подвесных систем, опорных устройств и комплектующих деталей под брендом HJ («Эйч-джей»). Она основана в 2002 году и сейчас является второй крупнейшей в Китае (после FUWA), входит в топ-5 в мире (наряду с немецкими BPW и SAF).

Ежегодный объем производства составляет — 400 тыс. осей, 40 тыс. подвесок, 1 млн тормозных колодок.

У компании два завода — в Гуанчжоу и Цинъюани, а также сборочная площадка в Индии. На предприятиях работает более 1000 сотрудников. Есть планы открыть предприятие и в Саудовской Аравии.