В Подмосковье появилось 1,1 тыс новых рабочих мест

В течение мая 2025 года благодаря сопровождению центра содействия строительству при правительстве Московской области в регионе ввели в эксплуатацию 111 новых нежилых объектов общей площадью 155 тыс. кв. м. Это новые производства, логистические комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы и религиозные объекты, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Реализация проектов уже привлекла в экономику региона 6 млрд инвестиций, а жителям Подмосковья доступно 1 100 новых рабочих мест.

Благодаря эффективной работе проектного офиса, разрешения на строительство получили застройщики еще 262 новых объектов, их общая площадь превысит 640 тыс. кв. м. Общий объем вложений застройщиков в реализацию этих проектов составит 28 млрд рублей. На объектах создадут 5,8 тыс. новых рабочих мест.

Сегодня Центр содействия строительству может получать государственные услуги за заявителя, сокращая сроки согласований и помогая избегать технических ошибок и отказов, благодаря чему застройщики получают разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию без излишних процедур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области создадут 5 новых индустриальных парков. Главам округов нужно включиться в работу, чтобы эти парки были своевременно открыты.

«Вы знаете, что мы приняли очень заметный шаг по строительству новых индустриальных парков. <…> 5 новых индустриальных парков. Они расположены на разных территориях», — сказал Воробьев.