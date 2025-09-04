сегодня в 14:10

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Бюджет для граждан»

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Бюджет для граждан». Лучшие проекты вышли в федеральный финал. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Конкурс «Бюджет для граждан» — это площадка для всех, кто готов творчески и доступно рассказывать о финансах и экономике. Цель конкурса — найти свежие идеи, перенять лучший опыт и открыть новые форматы в сфере бюджетного просвещения. У каждого участника есть возможность создать интересный контент, реализовать свою инициативу и повлиять на повышение открытости бюджетного процесса.

Региональный этап конкурса «Бюджет для граждан» вызвал интерес у самых разных участников — от частных лиц до юридических. В этом году за звание лучшего боролись 40 проектов.

Оценка конкурсных проектов строилась на сочетании качественных характеристик: оригинальности подачи, полноты раскрытия проблемы, практического значения результатов и удобства освоения предложенной информации жителями Московской области.

По итогам конкурса победителями признаны:

Физические лица младше 15 лет:

Щукина Алиса Алексеевна с проектом «Рисунок» в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

Сосенкова Дарья Сергеевна с проектом «Рисунок» в номинации «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров».

Физические лица старше 15 лет:

Барсуков Кирилл Максимович, Кудрявцева Софья Николаевна с проектом «Персональный гид по бюджету Подмосковья» в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

Моин Инна Олеговна, Чудайкин Николай Михайлович с проектом «Презентационный видеоролик «Бюджет для граждан» на территории Московской области» в номинации «Лучший видеоролик о бюджете»;

Бродягин Филипп Алексеевич, Воронцова Алина Павловна, Крючков Владимир Михайлович с проектом «Информационные карточки: «Бюджет г. о. Коломна 2025 год» в номинации «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров»;

Уклеина Кристина Эдуардовна, Летина Ксения Александровна, Квач Даниил Владимирович с проектом «Проект вовлечения граждан в бюджетный процесс» в номинации «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

Серебрякова Елена Евгеньевна с проектом «Буратино в стране бюджета» в номинации «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»;

Гусаков Никита Иванович с проектом «Бюджет и технологии будущего» в номинации «Бюджет и технологии будущего».

Юридические лица:

Финансовое управление администрации городского округа Пушкинский Московской области с проектом «Бюджет для граждан, разработанный на основе проекта решения совета депутатов городского округа Пушкинский Московской области «Об исполнении бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 2024 год» в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»;

Финансовое управление администрации Талдомского городского округа Московской области с проектом «Анализ бюджета Талдомского городского округа Московской области за 2020–2024годы» в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

Финансовое управление Администрации городского округа Жуковский с проектом «Наш город — Наш бюджет» в номинации «Бюджет и технологии будущего».

Работы победителей регионального конкурса направлены в финансовый университет при правительстве Российской Федерации для участия во втором туре Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

С конкурсными проектами победителей 2025 года можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.