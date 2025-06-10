В Подмосковье подвели итоги исполнения бюджета за 2024 год

Публичные слушания по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2024 год» прошли в Мособлдуме. В 2024 году Подмосковье сохранило положительную динамику в социальной и экономической сферах. В регионе наблюдался рост объемов промышленного производства, высокая потребительская активность и устойчивость рынка труда, что способствовало успешному исполнению бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

«Доходы бюджета Московской области составили 1 трлн 126 млрд рублей с увеличением к 2023 году на 130 млрд рублей или 13%. Темп роста доходов бюджета, в том числе собственных, сохранен на высоком уровне. Расходы исполнены в объеме 1 трлн 53 млрд рублей с ростом к предыдущему году на 69 млрд рублей или 7%. По объему бюджета Московская область стабильно входит в тройку лидеров среди субъектов РФ (после Москвы и Санкт-Петербурга). Бюджет исполнен с профицитом в размере 72 млрд рублей», — отметил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета впервые преодолели отметку в 1 трлн рублей (1 016 млрд), показав рост к 2023 году на 17%, что выше среднероссийского показателя (+13,4%).

Безвозмездные поступления составили 109 млрд рублей, со снижением к 2023 году на 18 млрд рублей, или на 14%.

В 2024 году расходы бюджета на реализацию 19 госпрограмм исполнены в объеме 1 трлн 38 млрд рублей или 95% к плановым показателям. По сравнению с 2023 годом расходы по госпрограммам увеличились на 67 млрд рублей или на 7%.

Государственный долг Московской области по итогам 2024 года снизился к предыдущему году на 58 млрд рублей или на 20% до 225 млрд рублей. Долговая нагрузка находится на уровне 22,1% от объема собственных доходов, что значительно ниже предельных значений, установленных бюджетным законодательством. В структуре кредитного портфеля 81% составляют бюджетные кредиты, коммерческие кредиты отсутствуют. Средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю составила 1,7%. За счет реализации новых инвестиционных проектов списаны бюджетные кредиты в сумме 16,8 млрд рублей.

По итогам 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области — ААА (RU), прогноз «стабильный», который учитывает высокий уровень развития экономики региона, умеренно низкую долговую нагрузку при достаточной ликвидности бюджета, возросшую операционную эффективность бюджета Московской области по итогам 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.