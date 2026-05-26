В Подмосковье поддержку получили более 1200 предпринимателей

Более 1200 предпринимателей малого и среднего бизнеса получили меры финансовой поддержки в Подмосковье по итогам 2025 года. Чаще всего за помощью обращались компании из сферы производства, социального бизнеса и общественного питания, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что сектор МСП формирует около трети экономики региона. По ее словам, власти продолжают создавать комфортные условия для открытия и ведения бизнеса.

«В прошлом году мерами финансовой поддержки региона воспользовались более 1200 предпринимателей. В топ-3 сфер вошли производство — около 30% всех получателей, социальный бизнес — 18%, а также общественное питание — 6%», — сказала Зиновьева.

Предприниматели получили региональные субсидии, льготные займы Московского областного фонда микрофинансирования и поручительства гарантийного фонда Московской области. В 2026 году бизнес также может воспользоваться поддержкой, в том числе подать заявку на субсидию по программе «Маркетплейсы» и компенсировать до 500 тыс. рублей затрат на работу с онлайн-площадками.

Консультации специалистов Мининвеста доступны по номеру 0150 с мобильного телефона в будни с 9:00 до 18:00. Поддержка осуществляется в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробная информация размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.