В Подмосковье подали более 1,4 тыс заявок на лицензию на алкоголь

Более 1,4 тыс. заявлений на оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции подали на портале госуслуг Подмосковья с начала 2026 года. Онлайн-услуга доступна юридическим лицам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление можно оформить на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения». Для подачи необходимо авторизоваться через ЕСИА юридического лица, заполнить сведения об организации и прикрепить необходимые документы.

Для получения лицензии также требуется загрузить фото- и видеоматериалы об объекте лицензирования через мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

В рамках услуги доступно переоформление лицензии при изменении данных, а также продление, прекращение или возобновление ее действия. Госпошлина за один год действия лицензии составляет 65 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.