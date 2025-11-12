В Подмосковье планируют открыть 8 индустриальных парков

В среду в Мособлдуме состоялись публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

«Наша ключевая задача этого и следующего года — запустить новые государственные индустриальные парки. Напомню, что на первом этапе мы планируем сделать 5 парков, в рассмотрении их еще 3. Активно идет строительство, и все эти государственные парки будут предназначены для размещения предприятий, реализующих функцию технологического суверенитета», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что такие парки реализуются по формату «Все включено», в него входят готовые производственные помещения большого и малого формата. Кроме того, предусмотрены объекты социальной инфраструктуры и места проживания сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.