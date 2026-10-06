В Подмосковье открывают прием заявок на субсидии для сельского туризма

Сельхозпроизводители Подмосковья смогут подать заявки на компенсацию затрат на развитие сельского туризма с 10 по 15 октября включительно, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Субсидии из бюджета Московской области возместят затраты сельхозпроизводителей на туристическую инфраструктуру. Отбор заявок начнется 10 октября и завершится 15 октября включительно.

Поддержка доступна малым и микропредприятиям по Федеральному закону № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Заявители должны непрерывно работать на сельской территории или в сельской агломерации Подмосковья не менее 12 месяцев с момента регистрации.

Субсидии компенсируют благоустройство территорий у средств размещения, объектов туристского показа, детских развлекательных комплексов и пунктов проката. Также можно возместить приобретение и монтаж туристического оборудования, снаряжения, инвентаря и мебели для объектов гостеприимства и досуга, закупку необходимой техники и специализированного транспорта.

Документы принимают через федеральный портал предоставления мер финансовой государственной поддержки и региональный портал «МОй АПК». Консультации по условиям и документам доступны в кол-центре поддержки фермеров центра агропромышленного развития Московской области: +7 (498) 602-29-19 (доб. 56556, 56533).

Минсельхозпрод региона отметил, что агротуризм способствует диверсификации сельского хозяйства и социально-экономическому развитию территорий. Поддержка помогает фермерам модернизировать инфраструктуру гостеприимства и привлекать туристов в сельские округа.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.