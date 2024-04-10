В Подмосковье открыт набор на экспортный акселератор для промышленников

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области запускает набор на двенадцатый поток отраслевой акселерационной программы «Экспортный форсаж», позволяющей компаниям бесплатно прокачать свои навыки внешнеэкономической работы. Обучение стартует 25 апреля. Новый поток станет особенным: его учащимися станут исключительно промышленные предприятия, рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Отраслевая акселерационная программа «Экспортный Форсаж» разработана специально для производителей промышленных товаров, например, комплектующих, запчастей и оборудования. Также она создавалась для компаний-поставщиков систем для промышленных предприятий.

Курс состоит из шести двухдневных очных семинаров, которые пройдут с 25 апреля по 18 сентября 2024 года. Также в рамках обучения будут проходить индивидуальные консультации компаний с наставниками, а всем учащимся будут предоставлен необходимый комплект учебных материалов, в том числе аналитика по выбранным рынкам в бумажном и электронном виде.

Прошедшие программу научатся выбирать перспективные рынки, разрабатывать экспортную маркетинговую стратегию, грамотно вести переговоры с иностранными покупателями, снижать издержки и риски, оптимизировать логистику. Проходящая курс компания получает аналитические материалы по выбранной стране для экспорта своей продукции, индивидуальные консультации наставников с опытом продаж схожего оборудования, а также выстраивает комплексную стратегию по выходу на новые рынки.

Обучение по программе является бесплатным, однако, чтобы стать ее участником, компания должна соответствовать ряду критериев и пройти процедуру отбора. Так, торговый оборот (выручка) предприятия за последний финансовый год должна составлять от 50 млн до 2 млрд рублей, предприятие должно иметь определенную организационно-правовую форму, работать по профилю не менее 3-х лет.

Узнать подробности и подать заявку на участие в акселераторе можно до 25 апреля на сайте фонда поддержки ВЭД МО. Также 12 апреля в 13:00 состоится очное информационное мероприятие, где подробно расскажут об акселерационной программе «Экспортный форсаж». Встреча пройдет по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1, м. Строгино, конференц-зал отеля Hilton Moscow Strogino. Для участия в данном мероприятии также необходимо подать заявку до 12 апреля по ссылке.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку. Его услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.