В Подмосковье открыли трикотажную фабрику для матрасов

Компания «Фортекс & Ко» запустила на территории Московской области современную фабрику полного цикла по выпуску трикотажного полотна для матрасов. Проект реализуется на площадке индустриального парка «Валищево» в г. о. Подольск, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции компании «Фортекс & Ко» в создание нового производства составили 800 млн рублей. Из этой суммы 400 млн рублей инвестор получил в виде льготного займа в фонде развития промышленности РФ. На новом предприятии создано уже более 100 рабочих мест, а до конца года это число возрастет до 120», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Льготный заем в ФРП РФ инвестор получил по программе «Проекты развития». Средства были направлены на приобретение парка современных кругловязальных машин, сушильно-ширильной машины и линии нетканых полотен. Производственная мощность нового предприятия составляет 2 тыс. тонн или 4,5 млн погонных метров трикотажного полотна в год.

Российский рынок трикотажной ткани, по оценкам компании, более чем на 85% представлен импортной продукцией — в основном из Турции и Китая. Запуск производства в Московской области позволит снизить долю импорта в этом сегменте рынка минимум до 55%.

«Ранее «Фортекс & Ко» специализировалась исключительно на поставках тканей и наполнителей из-за границы. Благодаря займу ФРП мы смогли выйти на новый уровень и запустили уже собственное производство продукции. На рынке матрасных и мебельных комплектующих у нас наработаны значительные компетенции и многолетний опыт работы с производителями во всех регионах РФ. Теперь наши клиенты получили возможность изготавливать матрасы с использованием отечественных тканей», — пояснил собственник и коммерческий директор ООО «Фортекс & Ко» Игорь Матюшкин.

Трикотажное полотно отличается своей эластичностью, практичностью, выносливостью и повышенной комфортностью, в связи с чем и является самым популярным видом при изготовлении матраса. Покупателями трикотажного полотна выступают ведущие компании матрасной индустрии России, Белоруссии и Казахстана.

До конца года на новой фабрике наладят также выпуск нетканых полотен и материалов. Данная производственная линия в настоящее время находится на финальной стадии монтажа и пуско-наладки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.