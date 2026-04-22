В Подмосковье открыли прием заявок на субсидии для МСП на маркетплейсах

Прием заявок на субсидии по программе «Маркетплейсы» стартовал 22 апреля в Подмосковье. Малый и средний бизнес сможет компенсировать до 50% затрат на комиссии, продвижение и доставку товаров, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Субсидия позволяет возместить до 50% расходов на оплату комиссии, продвижение и доставку товаров на маркетплейсах. Максимальный размер поддержки составляет 500 тыс. рублей. В программе участвуют 13 крупнейших площадок, включая Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.

«Бизнес Московской области сможет возместить до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение или доставку товаров на маркетплейсах. Максимальная сумма поддержки — 500 тысяч рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По условиям программы, расходы должны быть понесены не ранее 1 сентября 2025 года. Получатель субсидии не должен находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. Поддержка доступна юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым региона.

Подробная информация размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.