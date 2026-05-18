В Подмосковье открыли прием заявок на продвижение бизнеса

Предприниматели Подмосковья могут получить услуги по созданию фирменного стиля, контент-маркетингу и продвижению сайта. Поддержка предоставляется на условиях софинансирования, при этом максимальная сумма по каждой услуге достигает 200 тыс. рублей.

Создание фирменного стиля включает разработку логотипа, цветовой палитры, шрифтов и носителей — визиток, бланков и обложек, а также подготовку брендбука. В рамках контент-маркетинга специалисты формируют стратегию и контент-план, готовят и адаптируют тексты для соцсетей и сайта, проводят аналитику и готовят отчетность. Продвижение сайта предусматривает технический и контентный аудит, оптимизацию структуры и мета-тегов, работу с семантикой, настройку аналитики и мониторинг позиций в течение трех месяцев.

Для участников программы «100% Подмосковье» размер софинансирования составляет 95% стоимости услуги. Для субъектов малого и среднего предпринимательства вне реестра программы поддержка достигает 80%, для представителей креативных индустрий и приоритетных направлений — 90%. К приоритетным относятся социальные и производственные предприятия, малые технологические компании и бизнес из отдаленных округов региона.

Подать заявку можно через портал РПГУ. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Дополнительная информация размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.