В Подмосковье открыли прием заявок на компенсацию выставок

В Московской области с 3 по 9 апреля 2026 года принимают заявки на частичную компенсацию затрат на участие в профильных выставках. Малый и средний бизнес может возместить до 90% расходов, но не более 300 тыс. рублей на одну организацию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поддержка предназначена для оплаты аренды выставочных площадей, оформления стендов и других сопутствующих расходов. В перечень субсидируемых мероприятий вошли девять крупных отраслевых событий 2026 года, в том числе «АГРОПРОДМАШ», «Спецтехника 2026», «Дрон Экспо 2026», «Российская неделя здравоохранения — 2026», «Электроника России 2026», «БИОТ 2026», «Термообработка 2026», «Actuators & Engines 2026» и выставка франшиз «VERSOUS».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.