В Подмосковье открыли отбор на «АгроВыпускной — 2026»

Отбор участников на Всероссийский студенческий выпускной аграрных вузов «АгроВыпускной-2026» стартовал в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». К участию приглашаются выпускники 2026 года аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие направлено на выявление и поощрение лучших выпускников аграрных вузов страны, популяризацию профессий в сфере АПК и формирование интереса к работе в сельских территориях. Участниками могут стать студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые учатся на отлично и уже делают первые шаги в агропромышленном комплексе.

Для подачи заявки необходимо подготовить видеовизитку, заполнить форму на официальном сайте проекта и загрузить видеоролик вместе с рекомендательным письмом. Итоги отбора опубликуют на сайте мероприятия после проверки всех материалов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что «АгроВыпускной» помогает укрепить связь между молодыми специалистами и отраслью, а также демонстрирует возможности профессионального роста в сельском хозяйстве и развитии сельских территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхоз ипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.