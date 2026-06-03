В Подмосковье откроют производство газовых котлов по немецкой технологии

Производство настенных бытовых газовых котлов по немецкой технологии планируют локализовать в Московской области. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Соглашение о намерениях подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и собственник промышленной группы «Гермес» Полина Шарова. Проект предусматривает локализацию современного отопительного оборудования с использованием немецких технологических решений.

После ухода концерна Viessmann с российского рынка компания «Гермес» сохранила необходимые компетенции и продолжила развитие направления по производству и поставкам отопительного оборудования. На новом предприятии планируют выпускать настенные бытовые газовые котлы для российского рынка с поэтапным увеличением уровня локализации и расширением сотрудничества с отечественными производителями комплектующих.

«Реализация проекта позволит укрепить позиции отечественного производства отопительного оборудования, снизить зависимость рынка от импортной продукции и создать новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Для Подмосковья это еще один пример успешной промышленной локализации и развития технологических компетенций», — отметила Екатерина Зиновьева.

«Мы видим устойчивый спрос на качественное и надежное отопительное оборудование. Новый проект позволит усилить наши производственные возможности и станет важным этапом развития компании», — подчеркнула Полина Шарова.

Для реализации проекта рассматриваются меры господдержки, включая льготное кредитование, займы фонда развития промышленности, налоговые льготы и возможный грант на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

ООО «Гермес» зарегистрировано в Мытищах и уже ведет деятельность в Московской области. Компания более 25 лет работает на российском рынке, производит промышленные водогрейные и паровые котлы на заводе «Гермес-Липецк», а также поставляет оборудование в страны СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.