В Подмосковье откроют первое отделение Клуба молодых промышленников

День молодого промышленника пройдет 30 октября 2026 года в доме правительства Московской области по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, 1. Основная деловая программа продлится с 13:00 до 16:45. Официальную часть начнут с подписания соглашения об открытии первого регионального отделения Клуба молодых промышленников.

Центральным событием станет пленарная сессия «Новые возможности для промышленников: регион, кооперация, господдержка». Представители власти и промышленных компаний обсудят государственную поддержку, развитие кооперации и возможности для бизнеса в регионе.

Отдельные сессии посвятят роботизации и искусственному интеллекту на производстве. Эксперты расскажут, с каких операций начинать внедрение роботов на небольших предприятиях и как избежать ошибок при интеграции оборудования. Также обсудят применение ИИ для планирования, контроля качества, работы с конструкторской документацией и закупками.

В дискуссиях примут участие представители Минпромторга России, Университета Иннополис, российских разработчиков промышленного программного обеспечения и технологических компаний. Участники рассмотрят инструменты поддержки малого и среднего промышленного бизнеса, кооперацию с крупными заказчиками и применение современных технологий для производственных задач.

Регистрация открыта до 26 октября включительно. Заявку можно подать на странице мероприятия на сайте Клуба молодых промышленников.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.